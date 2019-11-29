В Приморье потерявшегося мальчика нашел сын полицейского

Десятилетний сын полицейского отдельной роты конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александра Шульженко Никита, увязавшийся с отцом искать пропавшего ребенка, нашел его. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Десятилетний мальчик ушел с территории садового участка одного из дачных районов. Мать пропавшего обратилась в отдел МВД России по городу Уссурийску и пояснила, что из-за заболевания ребенок может дезориентироваться на местности.

Личный состав отдела полиции был поднят по тревоге, к ним присоединился и Александр Шульженко, только что вернувшийся с суточного дежурства. Полицейский хорошо знает местность, где пропал мальчик. Никита уговорил отца взять его с собой.

Через некоторое время личный УАЗик семьи Шульженко застрял на дороге. Александр и Никита пошли пешком прочесывать местность. Школьник все время звал своего сверстника по имени и, углубившись на 800 метров от дороги, обнаружил пропавшего в кустах.

Александр надел на уже замерзшего мальчика свою куртку, связался с коллегами, передал детей родственнику, который только на внедорожнике смог добраться до них. А сам вернулся вытаскивать застрявшую машину.

За смелость и активную помощь в розыске потерявшего начальник полиции Сергей Абрамов выразил искреннюю признательность Никите и вручил ему благодарственное письмо и подарок. Приказом начальника отдела МВД России по городу Уссурийску прапорщику полиции Александру Шульженко также объявлена благодарность.

Подростка и его отца поздравил весь личный состав городского отдела внутренних дел.