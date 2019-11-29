Новости

В Псковской области опрокинулся автобус со школьниками 12:07
В Подмосковье медучреждения получили 45 единиц современного оборудования 12:04
В Госдуме не хотят продлевать продажу российского вина до полуночи 12:03
АвтоВАЗ проверил пассивную безопасность Lada Xray Cross 12:02
Уволенная с поста худрука МХАТа Татьяна Доронина попала в больницу 11:56
Нарколог рассказал, к чему приводит употребление снюса 11:51
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Китай 11:50
В Нижегородской области рабочему оторвало руку строительным краном 11:45
В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолет 11:22
Роскачество предупредило о продаже фальсификата в "Черную пятницу" 11:19
Почему белорусского Деда Мороза назвали самым популярным в СНГ 11:17
Зону платных парковок могут расширить в 13 районах Москвы 11:14
В небе над Екатеринбургом пролетят спутники Илона Маска 11:14
В отделе полиции Оренбурга умерла девушка 11:12
Skoda опубликовала новые изображения Rapid для России 11:12
Экс-главу Кирова заподозрили в получении взятки в 7,8 миллиона рублей 11:06
ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе 11:04
Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов 11:04
"Симпсонов" собираются закрыть после следующего сезона 11:03
Volvo привезла в Россию очень экономичный кроссовер 11:00
МИД: США стремятся к военному превосходству для контроля ресурсов Арктики 10:59
Власти не могут потушить пожар после взрывов на химическом заводе в Техасе 10:36
В РВСН назвали количество баллистических ракет "Ярс" на дежурстве 10:30
В пермском детсаду похитили 8 млн рублей с помощью несуществующих детей 10:22
В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову 10:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
29.11.2019 11:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В отделе полиции Оренбурга умерла девушка

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Следственные органы Оренбуржья начали проверку по факту смерти девушки в отделении полиции областного центра.

В Ленобласти агрессивный родитель избил сотрудницу полиции

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ. Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка. Возраст погибшей и причина смерти не уточняется.

В полицию девушка была доставлена после бытового конфликта и нанесения побоев сожителю. Ссора произошла в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводилась проверка по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация сорвала выступление представителя РФ в ООН
В Албании число жертв землетрясения увеличилось до 48
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу
КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра
Россия "хуже урагана" для безопасности Запада, считают турецкие СМИ