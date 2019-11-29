В отделе полиции Оренбурга умерла девушка

Следственные органы Оренбуржья начали проверку по факту смерти девушки в отделении полиции областного центра.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ. Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка. Возраст погибшей и причина смерти не уточняется.

В полицию девушка была доставлена после бытового конфликта и нанесения побоев сожителю. Ссора произошла в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводилась проверка по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".