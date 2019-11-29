В пермском детсаду похитили 8 млн рублей с помощью несуществующих детей

В Пермском крае прокуратура возбудила уголовное дело о хищении более восьми миллионов рублей бюджетных средств по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Уголовное дело было возбуждено после того, как в правоохранительные органы поступило коллективное обращение сотрудников одного из детских садов города Кунгура. Воспитатели пожаловались на то, что заведующая дошкольным образовательным учреждением завышает контингент воспитанников в отчетных документах.

В ходе проверки удалось выяснить, что заведующая ежегодно вписывала в табель посещаемости более 40 несуществующих детей. Таким образом она стремилась увеличить объем финансирования детского сада из бюджета Пермского края и города Кунгура.

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностного лица.