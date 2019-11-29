В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Китай

В международном аэропорту "Уфа" 345 пассажиров уже сутки ждут посадки на самолет, который должен был доставить их в Китай еще 28 ноября.

Как уточнили в уфимской транспортной прокуратуре, рейс в Санью задерживается из-за несвоевременного прибытия судна авиакомпании I Fly и непредоставления перевозчиком резервного судна.

Первоначально самолет должен был вылететь 28 ноября в 13:30 по московскому времени. Время вылета несколько раз переносили. В итоге утром 29 ноября пассажирам, среди которых 38 детей, сообщили, что вылет намечен на 16:30 по московскому времени. То есть рейс задержится более чем на сутки.

Всем пассажирам, планировавшим вылететь в Китай, предложили прохладительные напитки, горячее питание. 170 пассажиров переночевали в гостинице.

Контроль за ситуацией взяли на себя представители Уфимской транспортной прокуратуры.