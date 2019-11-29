Прокуратура Карелии не нашла фактов насилия к осужденным в ИК-9

Прокуратура Карелии проверила соблюдение прав осужденных в исправительной колонии № 9, которая находится под Петрозаводском. Фактов применения незаконных мер физического воздействия к отбывающим наказание не установили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Больше месяца назад в некоторых СМИ появилась информация о нарушениях прав осужденных в исправительной колонии. В частности, речь шла об избиении осужденных. После этого была организована прокурорская проверка, сотрудники надзорного ведомства прошли по всем общежитиям отрядов и штрафных изоляторов ИК-9. Жалоб при обходе не поступило.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Карелии, проверка показала, что порядок и условия отбывания наказания организованы в соответствии с требованиями закона. Для осужденных созданы надлежащие материально-бытовые условия.

В колонии также провели личный прием, на котором побывали 16 осужденных. Они говорили об обжаловании их приговоров, переводе для отбывания наказания по месту регистрации, а также о медико-санитарном обеспечении. По всем вопросам назначены проверки.