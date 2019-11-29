Новости

Эрдоган порекомендовал президенту Франции "проверить мозги" 17:39
Архангельский суд арестовал главу налоговой службы региона 17:38
В Беларуси проведены серьезные кадровые перестановки 17:28
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком 17:24
Mazda отзывает почти 36 тысяч автомобилей в России 17:22
Путин вступился за слово "мама" 17:18
В пять раз дешевле. Китайцы начали продавать копию Range Rover Sport 17:14
Дания дала зеленый свет "Северному потоку-2" в своих территориальных водах 17:09
Путин призвал вспомнить пособников нацистов 17:07
Штрафы для виновных в домашнем насилии могут составить 5 тысяч рублей 17:05
Меркель впервые в качестве канцлера ФРГ посетит Освенцим 16:58
В Татарстане сняли на видео выбежавших на трассу диких кабанов 16:40
В Госдуме потребовали от Киева объяснений по поводу шпионажа в Крыму 16:28
Премьер-министр Ирака Махди заявил о намерении подать в отставку 16:27
В Кремле прокомментировали отказ ФРГ от моратория на РСМД в Европе 16:26
Прокуратура Карелии не нашла фактов насилия к осужденным в ИК-9 16:26
За аферу с детсадом экс-главе Миасса прописали строгий режим 16:20
Путин посмотрел на собранных детьми роботов 16:11
В Краснодаре мужчина ограбил магазин с помощью селфи-палки 16:10
Психологи перечислили признаки наличия домашнего насилия в семье 16:05
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США 16:00
Видео: рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры 16:00
Здание Центрального телеграфа проверяют после сообщения об угрозе взрыва 15:58
В МИД прокомментировали слушания по импичменту Трампа 15:53
В испанской пещере найдены 5000-летние человекоподобные фигуры 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
29.11.2019 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура Карелии не нашла фактов насилия к осужденным в ИК-9

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

Прокуратура Карелии проверила соблюдение прав осужденных в исправительной колонии № 9, которая находится под Петрозаводском. Фактов применения незаконных мер физического воздействия к отбывающим наказание не установили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заключенные екатеринбургской колонии устроили беспорядки

Больше месяца назад в некоторых СМИ появилась информация о нарушениях прав осужденных в исправительной колонии. В частности, речь шла об избиении осужденных. После этого была организована прокурорская проверка, сотрудники надзорного ведомства прошли по всем общежитиям отрядов и штрафных изоляторов ИК-9. Жалоб при обходе не поступило.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Карелии, проверка показала, что порядок и условия отбывания наказания организованы в соответствии с требованиями закона. Для осужденных созданы надлежащие материально-бытовые условия.

В колонии также провели личный прием, на котором побывали 16 осужденных. Они говорили об обжаловании их приговоров, переводе для отбывания наказания по месту регистрации, а также о медико-санитарном обеспечении. По всем вопросам назначены проверки.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин будет работать 31 декабря
Дания дала зеленый свет "Северному потоку-2" в своих территориальных водах
В Госдуме предлагают ряд уточнений в проект о домашнем насилии
Депутат поставил диагноз украинцам, сорвавшим его выступление в ООН
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества