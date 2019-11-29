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29.11.2019 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после массового отравления студентов в Карелии

Следователи начали проверку по факту массового отравления студентов медицинского колледжа в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Карелии.

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По данным ведомства, в ноябре студенты учебного заведения массового обратились в инфекционную больницу Петрозаводска с подозрениями на острую кишечную инфекцию. В результате 14 человек госпитализировали. У остальных зафиксировали признаки недомогания.

Как ранее сообщала "РГ", утром было известно о девяти госпитализированных, которые проживали в одном общежитии. Как уточнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, аналогичные симптомы - рвота, тошнота, температура - были обнаружены еще у 30 человек, часть из которых проживали дома. В здании общежития провели дезинфекцию мест общего пользования. В пищеблоке колледжа усилили санобработку. К вечеру количество госпитализированных увеличилось до 14 человек.

По данному факту сотрудники следственного управления проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный минздрав, по результатам лабораторного исследования врачи исключили у пострадавших ротавирусную инфекцию и пищевое отравление. Отмечается, что окончательные результаты станут известны через три дня

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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