В Петербурге эвакуировали семь судов из-за анонимных минеров

В Петербурге в семи районных судах прекращены заседания. Сотрудников и посетителей срочно вывели из зданий из-за угрозы взрыва.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в данный момент была прекращена работа Приморского, Выборгского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского, Колпинского, Василеостровского и Дзержинского районных судов.

Волна "минирований" петербургских судов началась накануне, когда из-за анонимных угроз были эвакуированы девять судов. Взрывных устройств обнаружено не было.

В пресс-службе судов сообщили, что анонимные минеры, в частности, требовали от Санкт-Петербургского городского суда 120 миллионов рублей в биткоинах.