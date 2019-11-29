Новости

Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США 16:00
Видео: рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры 16:00
Здание Центрального телеграфа проверяют после сообщения об угрозе взрыва 15:58
В МИД прокомментировали слушания по импичменту Трампа 15:53
В испанской пещере найдены 5000-летние человекоподобные фигуры 15:50
Выпущены памятные монеты к 75-летию Победы 15:48
В Москве задержали участников сделки по продаже младенца 15:45
В Петербурге эвакуировали семь судов из-за анонимных минеров 15:41
Врач объяснил, почему не стоит долго спать в выходные 15:31
В Крыму выдадут паспорт женщине, находящейся в коме 15:28
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире 15:27
Краснодарец украл с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил долги 15:25
Креветка возрастом 90 миллионов лет изменила взгляд на эволюцию 15:22
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО 15:14
В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции 15:07
Путин и Лукашенко встретятся до конца года 15:04
"Почта России" и Itsumo запустили онлайн-магазин японских товаров 15:02
Пикап Tesla Cybertruck впервые показали в движении 15:00
В Самаре прокуратура проверит жалобы на запрет абортов в частных клиниках 14:59
"Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет 14:57
Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства РФ в британскую политику 14:52
Зеленский начал реформу воинских званий по образцу стран НАТО 14:50
В Татарстане из-за кори непривитым людям запретили посещать больницы 14:47
Лауреаты конкурса имени Елены Образцовой выступили в Вене 14:46
В Красноярске из офиса похитили почти шесть килограммов золота 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
29.11.2019 15:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге эвакуировали семь судов из-за анонимных минеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в семи районных судах прекращены заседания. Сотрудников и посетителей срочно вывели из зданий из-за угрозы взрыва.

Фото: iStock
В Петербурге сына крупного отельера задержали за убийство отца

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в данный момент была прекращена работа Приморского, Выборгского, Невского, Петродворцового, Красногвардейского, Колпинского, Василеостровского и Дзержинского районных судов.

Волна "минирований" петербургских судов началась накануне, когда из-за анонимных угроз были эвакуированы девять судов. Взрывных устройств обнаружено не было.

В пресс-службе судов сообщили, что анонимные минеры, в частности, требовали от Санкт-Петербургского городского суда 120 миллионов рублей в биткоинах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Атака телефонных террористов на Россию
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся до конца года
Кудрин допустил возможность введения единой валюты в ЕАЭС
Депутат поставил диагноз украинцам, сорвавшим его выступление в ООН
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества