В Псковской области опрокинулся автобус со школьниками

В Псковской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей в школу. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Псковской области, ЧП произошло в половине девятого утра в пятницу на втором километре дороги Новоржев-Кудеверь. Автобус ехал по маршруту Иваньково-Новоржев. В салоне находились 10 человек.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. У детей - ушибы и переломы. Их жизни ничего не угрожает. Школьники и 56-летняя женщина госпитализированы.

ГИБДД выясняет причины ЧП. Полицейские обратились к водителям и призвали быть предельно внимательными на дороге, а также следить за изменениями погодных условий. Необходимо снижать скорость вблизи перекрестков и переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу.