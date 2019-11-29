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29.11.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Псковской области опрокинулся автобус со школьниками

Текст: Светлана Цыганкова (Псковская область)

В Псковской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей в школу. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в УМВД по Псковской области, ЧП произошло в половине девятого  утра в пятницу на втором километре дороги Новоржев-Кудеверь. Автобус ехал по маршруту Иваньково-Новоржев. В салоне находились 10 человек.

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. У детей - ушибы и переломы. Их жизни ничего не угрожает. Школьники и 56-летняя женщина госпитализированы.

ГИБДД выясняет причины ЧП. Полицейские обратились к водителям и призвали быть предельно внимательными на дороге, а также следить за изменениями погодных условий. Необходимо снижать скорость вблизи перекрестков и переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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