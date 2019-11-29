Краснодарец украл с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил долги

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который украл с банковской карты своего знакомого почти полмиллиона рублей и погасил этими деньгами собственные долги и кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

По данным полиции, житель поселка Калинино пригласил в гости малознакомую компанию молодых людей. Они вместе распивали алкогольные напитки, а когда праздник закончился, мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон, а с банковского счета списали 470 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги краснодарца были перечислены на карту одного из участников застолья, - рассказали в пресс-службе полиции города. - Личность этого гражданина удалось установить, а затем его задержали по месту жительства. В отделе полиции ранее не судимый 29-летний парень признался, что похитил мобильный телефон, а затем с его помощью, используя установленные на устройстве приложения, перевел деньги со счета своего знакомого на собственный. Все средства он потратил на погашение долгов по кредитам.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Если его вина будет доказана, ему грозит срок до шести лет лишения свободы. По решению суда на время расследования в отношении 29-летнего краснодарца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.