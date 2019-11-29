Новости

Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США 16:00
Видео: рассеянный крановщик оборвал провода и снес светофоры 16:00
Здание Центрального телеграфа проверяют после сообщения об угрозе взрыва 15:58
В МИД прокомментировали слушания по импичменту Трампа 15:53
В испанской пещере найдены 5000-летние человекоподобные фигуры 15:50
Выпущены памятные монеты к 75-летию Победы 15:48
В Москве задержали участников сделки по продаже младенца 15:45
В Петербурге эвакуировали семь судов из-за анонимных минеров 15:41
Врач объяснил, почему не стоит долго спать в выходные 15:31
В Крыму выдадут паспорт женщине, находящейся в коме 15:28
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире 15:27
Краснодарец украл с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил долги 15:25
Креветка возрастом 90 миллионов лет изменила взгляд на эволюцию 15:22
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО 15:14
В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции 15:07
Путин и Лукашенко встретятся до конца года 15:04
"Почта России" и Itsumo запустили онлайн-магазин японских товаров 15:02
Пикап Tesla Cybertruck впервые показали в движении 15:00
В Самаре прокуратура проверит жалобы на запрет абортов в частных клиниках 14:59
"Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет 14:57
Джонсон: Нет никаких доказательств вмешательства РФ в британскую политику 14:52
Зеленский начал реформу воинских званий по образцу стран НАТО 14:50
В Татарстане из-за кори непривитым людям запретили посещать больницы 14:47
Лауреаты конкурса имени Елены Образцовой выступили в Вене 14:46
В Красноярске из офиса похитили почти шесть килограммов золота 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
29.11.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Краснодарец украл с карты знакомого 470 тысяч рублей и погасил долги

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который украл с банковской карты своего знакомого почти полмиллиона рублей и погасил этими деньгами собственные долги и кредиты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодару.

Фото: iStock
Под Тверью у 89-летней пенсионерки украли 724 тысячи рублей

По данным полиции, житель поселка Калинино пригласил в гости малознакомую компанию молодых людей. Они вместе распивали алкогольные напитки, а когда праздник закончился, мужчина обнаружил, что у него пропал мобильный телефон, а с банковского счета списали 470 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги краснодарца были перечислены на карту одного из участников застолья, - рассказали в пресс-службе полиции города. - Личность этого гражданина удалось установить, а затем его задержали по месту жительства. В отделе полиции ранее не судимый 29-летний парень признался, что похитил мобильный телефон, а затем с его помощью, используя установленные на устройстве приложения, перевел деньги со счета своего знакомого на собственный. Все средства он потратил на погашение долгов по кредитам.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Если его вина будет доказана, ему грозит срок до шести лет лишения свободы. По решению суда на время расследования в отношении 29-летнего краснодарца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся до конца года
Кудрин допустил возможность введения единой валюты в ЕАЭС
Депутат поставил диагноз украинцам, сорвавшим его выступление в ООН
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества