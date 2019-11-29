В Краснодаре мужчина ограбил магазин с помощью селфи-палки

В Краснодаре 34-летний мужчина ограбил магазин с помощью селфи-палки, после чего попытался скрыться, но был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным полиции, один из постоянных посетителей магазина в поселке Калинино с помощью селфи-монопода, обмотанного полиэтиленовым пакетом, разбил витрину и забрал из кассы деньги. Продавец торговой точки вызвала полицию.

- Наряд патрульно-постовой службы задержал предполагаемого злоумышленника на одной из соседних улиц, - сообщили в пресс-службе полиции Краснодара. - В отделении ранее судимый за кражу 34-летний местный житель признался в содеянном, указав, что на совершение преступления его толкнуло состояние опьянения. Мужчина не смог вспомнить ни сумму похищенного, ни местонахождение украденных денег.

В ведомстве добавили, что во время допроса была установлена причастность задержанного к другому грабежу, совершенному в июне этого года в Краснодаре. Тогда у женщины на улице похитили мобильный телефон.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж". Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишения свободы на срок до десяти лет. На время расследования краснодарца по решению суда заключили под стражу в СИЗО.