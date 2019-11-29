В Челябинске пьяный хулиган разбил окно в Законодательном собрании

Сегодня ночью полиция задержала злоумышленника, разбившего стекло на входной группе Законодательного собрания Челябинской области. Им оказался 23-летний гость из ближнего зарубежья, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Установлено, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нарушил общественный порядок, разбив стекло на входной группе госучреждения,- сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - На задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о привлечении к ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Теперь нетрезвому гостю грозит штраф на сумму до полутора тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, отметили в полиции.