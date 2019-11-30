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30.11.2019 07:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибла пенсионерка

Текст: Александр Филимоненко

В результате пожара, который случился вечером 29 ноября в девятиэтажном жилом доме в Городе Юности, погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В Хабаровске супружеская пара погибла при пожаре

Сообщение о возгорании в переулке Дворцовом поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре в 21:49. На вызов были направлены подразделения пожарной охраны.

"В горящей квартире на пятом этаже были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами была доставлена каретой "скорой помощи" в медицинское учреждение, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть", - уточнили в пресс-службе главка.

Огнеборцы быстро справились с пламенем. В 22:12 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Для ликвидации огня было задействовано пять единиц техники и 20 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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