На пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибла пенсионерка

В результате пожара, который случился вечером 29 ноября в девятиэтажном жилом доме в Городе Юности, погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании в переулке Дворцовом поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре в 21:49. На вызов были направлены подразделения пожарной охраны.

"В горящей квартире на пятом этаже были обнаружены две пожилые женщины. Одна пострадавшая с сильными ожогами была доставлена каретой "скорой помощи" в медицинское учреждение, при осмотре второй эксперты полиции констатировали смерть", - уточнили в пресс-службе главка.

Огнеборцы быстро справились с пламенем. В 22:12 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Для ликвидации огня было задействовано пять единиц техники и 20 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.