В Хакасии произошла вторая крупная коммунальная авария за день

В городе Черногорск (Хакасия) произошел порыв трубопровода, из-за которого ограничена подача холодной воды в одном из микрорайонов. Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, ограничения коснулись порядка 8 тысяч человек.

"Для проведения работ снижено давление. Всего 1100 домов различной этажности, 6 социально значимых объектов и 2 котельных. Подвоз воды организован", - заявили в пресс-службе.

Сегодня же в поселке Бородино произошла авария на местной котельной. Без центрального отопления остались сотни домов, в том числе школа и детский сад.