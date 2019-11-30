Трое экс-полицейских Ингушетии обвинены в попытке мошенничества

Трое бывших полицейских Ингушетии обвиняются в покушении на мошенничество, а один из них еще и незаконном хранении наркотиков. Как сообщили в СУ СК по региону, расследование окончено, материалы отправлены в суд.

По данным следствия, 1 марта 2019 года полицейские получили от 32-летнего местного жителя 150 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Причем это была только часть вымогаемой взятки - остальное "жертва" должна была привезти позже. Правда, распорядиться деньгами они не успели, так как были пойманы сотрудниками ФСБ.

Кроме того, при проведении оперативно-розыскных мероприятий у одного из полицейских нашли при себе героин, причем "в значительном размере". Теперь всем им грозят серьезные тюремные сроки.