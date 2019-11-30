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30.11.2019 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Создана комиссия по расследованию причин крушения вертолета на Кубани

Текст: Наталия Ячменникова
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для выяснения причин крушения вертолета Robinson RA‑05795 под Новороссийском. Она уже приступила к работе.
Фото: ТАСС. Фото: ТАСС.
Фото: ТАСС.

Трагедия произошла 30 ноября. Машина, принадлежавшая Центру винного туризма "Абрау-Дюрсо", летела из одноименного поселка в Анапу. Во время крушения вертолет загорелся. На борту находился один пилот, выжить ему не удалось.

Фото: Архив/ Александр Щербак/ТАСС
Под Новороссийском у Абрау-Дюрсо упал частный вертолет

Следователи Южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ " Нарушение правил безопасноти движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

За последние четыре месяца это уже шестое воздушное ЧП с жертвами. Всего погибли 8 человек. Так, в августе случилось сразу четыре крушения, и все - с воздушными судами-"частниками".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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