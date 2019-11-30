Создана комиссия по расследованию причин крушения вертолета на Кубани

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для выяснения причин крушения вертолета Robinson RA‑05795 под Новороссийском. Она уже приступила к работе.

Трагедия произошла 30 ноября. Машина, принадлежавшая Центру винного туризма "Абрау-Дюрсо", летела из одноименного поселка в Анапу. Во время крушения вертолет загорелся. На борту находился один пилот, выжить ему не удалось.

Следователи Южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ " Нарушение правил безопасноти движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

За последние четыре месяца это уже шестое воздушное ЧП с жертвами. Всего погибли 8 человек. Так, в августе случилось сразу четыре крушения, и все - с воздушными судами-"частниками".