Один человек погиб в ходе потасовки между рабочими в Москве

Мужчина погиб в результате ножевого ранения, полученного в ходе потасовки на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

По предварительным данным, между рабочими произошел конфликт, который затем перерос в потасовку. Один из оппонентов выхватил нож. В итоге серьезные ранения получил 38-летний мужчина, а его 33-летний сослуживец скончался.

Нападавший скрылся, но его оперативно задержали полицейские. Теперь 39-летнего подозреваемого доставят к следователям. Против него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". В настоящее время выясняются мотивы преступления.