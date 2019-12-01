Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью

Трое мужчин и две женщины скончались в поселке Дубки после употребления неустановленного вещества. По одной из версий, они выпили стеклоочиститель в качестве спиртного.

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ярославской области, тела мужчин в возрасте 31, 33 и 38 лет были обнаружены ночью 30 ноября в квартире одного из домов поселка.

"Еще две женщины, 42-летняя и 24-летняя, доставленные с этого же адреса, скончались в больнице. Причиной смерти граждан явилось отравление неустановленным веществом, - добавили в ведомстве. - В качестве одной из версий рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля".

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.