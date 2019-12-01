Аварийно-спасательные работы на месте ДТП в Забайкалье завершены

Спасатели завершили работы на месте падения с моста туристического автобуса в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС РФ.

Напомним, автобус с 43 пассажирами, выполнявший туристический рейс Сретенск - Чита, потерял управление и упал с моста в реку в Сретенском районе края. По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Транспортное средство пробило ограждение и рухнуло в реку с шестиметровой высоты. В ходе аварии автобус перевернулся и упал на крышу, придавив пассажиров.

В результате аварии погибли 19 человек, еще 21 пострадали. Среди погибших двое детей. Ранее сообщалось, что спасатели перевернули автобус а колеса и продолжили доставать людей из покореженного салона. По состоянию на 13.00 (по мск) аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Также прокуратура проводит проверку перевозчика и местных властей.