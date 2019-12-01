Эксперт, выявивший спирт в крови кировского мальчика, продолжает работать

Судмедэксперт, который выявил спирт в крови сбитого насмерть в Кировской области мальчика, продолжает работать. Об этом со ссылкой на минздрав региона сообщает ТАСС.

В ведомстве добавили, что никаких рекомендаций отстранить судмедэксперта от должности к ним не поступало. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Напомним, трагедия произошла в селе Буйском Кировской области в июле этого года. Шестилетнего мальчика, который выехал на проселочную дорогу на велосипеде, сбил полицейский. Позже экспертиза нашла в крови ребенка этанол. Следователи считают, что из-за халатности судмедэксперта образец крови мог испортиться, так хранился в ненадлежащих условиях.