В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка. Служба безопасности спорткомплекса "Магас" оперативно вывела нарушителей общественного порядка из зала.

Очевидцы столкновения засняли ЧП на видео и выложили ролик в социальные сети. На кадрах сложно разобрать, что происходит в зоне соревнований: большая толпа людей размахивая руками двигается по направлению к выходу из дворца спорта.

"Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал", - прокомментировали инцидент ТАСС в пресс-службе регионального Минспорта.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента никто не пострадал и поэтому обращений в правоохранительные органы не последовало.

Отметим, что спортсмены силовых видов спорта из регионов Северного Кавказа неоднократно оказывались в эпицентре скандалов, связанных с конфликтами во время соревнований. К примеру, в мае 2016 года на чемпионате России по вольной борьбе в Якутске дагестанский спортсмен Исмаил Мусукаев не согласился с поражением, и после решения судей вступил в схватку с представителем якутской команды Виктором Лебедевым. Спортсменов пришлось разнимать сотрудникам полиции.