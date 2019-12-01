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01.12.2019 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: в Дагестане задержан сбивший полицейского водитель

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане полицейские задержали водителя автомобиля Mercedes, который сбил сотрудника Госавтоинспекции и скрылся с места происшествия. Подозреваемым в ДТП оказался 24-летний житель города Кизилюрт.

Фото: vk.com/kokyi
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Инцидент произошел в ночь на первое декабря на 753-м километре автодороги "Кавказ". На опубликованном МВД ролике с камеры видеонаблюдения видно, что сотрудник ГИБДД, одетый в светоотражающий жилет, пытается жезлом остановить автомобиль. Однако машина сбивает его.

От удара полицейского подбросило в воздух и он перелетел через машину. С закрытой черепно-мозговой травмой головы и ушибами различных частей тела работник ГИБДД был доставлен больницу города Кизилюрт.

На розыски и задержание подозреваемого МВД потребовалось несколько часов. В ходе допроса выяснилось, что в момент аварии в автомобиле находился еще 23-летний мужчина. Проводится доследственная проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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