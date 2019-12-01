В Ростове иностранный студент скончался от ножевого ранения

В Ростове-на-Дону конфликт между двумя учащимися Южного государственного университета перерос в драку с применением холодного оружия. В результате студент из Эквадора скончался от ножевых ранений, а молодой человек из Колумбии задержан в качестве подозреваемого.

Региональным управлением СК России, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Как сообщает пресс-служба ЮФУ, оба студента проживали в кампусе на улице Зорге. Причиной смертельного конфликта стали разногласия на бытовой почве.

"Специалисты университета проводят работу, направленную на психологическую поддержку студентов, которых так или иначе затронул данный инцидент", - подчеркнули в Центре общественных коммуникаций ЮФУ.

Кроме того, для выявления возможных очагов напряженности организована серия встреч с представителями студенческих землячеств и старостами групп, в которых обучаются иностранцы. Сотрудники университета выразили соболезнования родным погибшего студента, и сообщили о готовности оказать любую помощь сотрудникам дипломатических служб Колумбии и Эквадора.