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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ростовском аэропорту "Платов" экстренно сел самолет Москва - Сочи

Текст: Николай Грищенко

В ростовском аэропорту "Платов" произвел экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Москва - Сочи.

Фото: pixabay.com
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском

Как сообщают РИА Новости, причиной вынужденной посадки авиалайнера, вылетевшего из аэропорта "Шереметьево", стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок. Стюарты подозревают, что у 55-летней женщины произошел инсульт, и тогда командир воздушного судна принял решение садиться в Ростове-на-Дону.

После оказания больной женщине помощи, самолет с другими пассажирами вылетел к месту назначения и в 11:03 приземлился в Сочи.

Кстати

Неделю назад, 24 ноября, в Ростове-на-Дону произвел экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Анапу. У второго пилота произошел сердечный приступ, несмотря на оказанную помощь мужчина скончался. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

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