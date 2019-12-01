На берегу уральской реки нашли вмерзший в лед труп мужчины

На берегу реки Лозьва, в 15 километрах от поселка Харпия, нашли труп неизвестного мужчины, вмерзший в лед и грунт. Об этом рассказал руководитель следственного отдела по городу Ивделю Олег Семенов, сообщает ТАСС. По словам следователя, сообщение о находке поступило от охотников.

СКР и полицейские сейчас пытаются установить личность погибшего. Местные СМИ предполагают, что это Павел Бахтияров, 1987 года рождения, управлявший моторной деревянной лодкой, в которой многодетная семья манси возвращалась из больницы домой.

Трагедия на Лозьве произошла в июле. Семья Пеликовых: тридцатилетняя мама Светлана и трое ребятишек, младшему из которых было всего полгода, отправилась по реке из таежного поселка Вижай в отдаленное поселение Ушма. Накануне известила мужа о своем приезде, но встреча так и не состоялась.

Отец семейства нашел перевернутую лодку неподалеку от Вижая 31 июля. 1 августа поисковые группы примерно в 1,5 километрах от того места натолкнулись на тела женщины и двух ее детей 13 и 10 лет. Труп младенца и Павла Бахтиярова, управлявшего моторкой, обнаружить не удалось. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).