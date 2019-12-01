В лобовом столкновении под Магнитогорском погибли четыре человека

Авария произошла утром 1 декабря на 152-м километре трассы Южноуральск-Магнитогорск. Столкнулись лоб в лоб Hyundai Elantra и LADA Largus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, в результате ДТП погибли четыре человека - оба водителя и два пассажира LADA. Еще трое пострадавших доставлены в больницу,

По словам очевидцев, скорость превышали обе машины, но на встречку возле поселка Остроленское выехал именно семиместный Largus Он вез пассажиров как представитель сервиса, где набирают попутчиков. По факту аварии проводится проверка.