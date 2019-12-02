Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 года № 208-ПП "О Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики"

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 1999 г. № 5-РЗ "О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики в количестве 38 единиц (включая министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам (денежному вознаграждению) в размере 229,0 тыс. рублей, в том числе;

1 единицы государственной должности Кабардино-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному вознаграждению в размере 18,8 тыс. рублей;

31 единицы государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 186,9 тыс. рублей;

2 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 г. № 55-УП "Об оплате труда работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики", с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 9,1 тыс. рублей;

4 единиц работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 14,2 тыс. рублей.

3. Разрешить Министерству промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей министра.

4. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2014 г. № 102-ПП "О Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2014, № 21);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 января 2015 г. № 6-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 3);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 сентября 2015 г. № 217-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 39);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2015 г. № 305-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2014 г. № 102-ПП" (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июня 2016 г. № 109-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2016, № 22);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2017 г. № 140-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2014 г. № 102-ПП" (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 28);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. № 225-ПП "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 50-52);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 августа 2018 г. № 158-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 31);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2019 г. № 149-ПП "О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 35).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков









Утверждено постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 г. № 208-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ

о Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энергоэффективности, торговли и потребительского рынка в Кабардино-Балкарской Республике, координации деятельности предприятий курируемых отраслей.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим:

региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;

контроль за ходом реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством, также участие в осуществлении контроля за инвестиционными программами территориальных сетевых организаций, инвестиционные программы которых утверждаются федеральными органами исполнительной власти.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями и организациями.

5. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.

II. Полномочия

6. Министерство осуществляет следующие полномочия в установленных сферах деятельности:

6.1 участвует:

в реализации государственной политики по регулированию и стимулированию развития сферы промышленности, топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энергоэффективности, торговли и потребительского рынка в Кабардино-Балкарской Республике;

в разработке прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;

в разработке и реализации государственной инвестиционной политики, взаимодействует в установленном порядке с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями по вопросам реализации государственной политики в сфере промышленности, энергетики, энергосбережения, энергоэффективности и торговли;

6.2 осуществляет в установленном порядке согласование и подготовку заключений на инвестиционные проекты в сфере промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

6.3 разрабатывает, представляет на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

проект государственной программы Кабардино-Балкарской Республики об энергоэффективности и развития энергетики;

проект программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кабардино-Балкарской Республики;

проект государственной программы Кабардино-Балкарской Республики развития промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике;

6.4 осуществляет мониторинг реализации утвержденных программ в пределах своей компетенции;

6.5 принимает участие в пределах своей компетенции в определении эффективности деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;

6.6 образует в установленном порядке межведомственные экспертные комиссии и консультативные советы для рассмотрения проблем развития предприятий курируемых отраслей;

6.7 участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в установленных сферах деятельности между Кабардино-Балкарской Республикой и субъектами Российской Федерации;

6.8 разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов промышленного комплекса, энергетики и потребительского рынка Кабардино-Балкарской Республики;

6.9 представляет в установленном порядке кандидатуры представителей Министерства для включения в состав совета директоров акционерных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля Кабардино-Балкарской Республики;

6.10 координирует действия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и совершенствования деятельности предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса, торговли и потребительского рынка в Кабардино-Балкарской Республике, по обеспечению их безопасного, устойчивого и эффективного функционирования;

6.11 разрабатывает стратегию развития промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

6.12 разрабатывает и реализует программы развития промышленности в Кабардино-Балкарской Республике;

6.13 оказывает содействие промышленным предприятиям в развитии региональной производственной кооперации, а также в продвижении их продукции в субъекты Российской Федерации, на рынки ближнего и дальнего зарубежья;

6.14 содействует в пределах своей компетенции внедрению современных экологически чистых, безопасных и экономически эффективных технологических процессов, способствует охране труда и промышленной безопасности на промышленных предприятиях;

6.15 проводит анализ деятельности предприятий курируемых отраслей и разрабатывает предложения по совершенствованию их работы;

6.16 разрабатывает в пределах своей компетенции предложения, направленные на модернизацию и диверсификацию промышленных предприятий в Кабардино-Балкарской Республике;

6.17 формирует предложения по созданию инфраструктуры поддержки субъектов промышленной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

6.18 формирует предложения по созданию и развитию промышленной инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике;

6.19 осуществляет мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе осуществляет посредством проведения ежеквартального и ежегодного мониторинга деятельности промышленных предприятий и разрабатывает предложения по созданию условий для развития эффективных производств;

6.20 участвует в пределах своей компетенции в подготовке проектов соглашений между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и федеральными органами исполнительной власти в целях развития промышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

6.21 подтверждает соответствие индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний дополнительным требованиям, установленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики, в целях получения установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

6.22 участвует в структурной перестройке предприятий оборонных отраслей промышленности на производство гражданской продукции;

6.23 содействует развитию экспортного потенциала предприятий;

6.24 способствует проведению политики, направленной на обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, эффективное использование научно-технического и производственного потенциала;

6.25 оказывает субъектам промышленной деятельности содействие в привлечении региональных и федеральных мер государственной поддержки;

6.26 принимает участие в проведении выставок, ярмарок, в том числе международных;

6.27 участвует в государственном управлении в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6.28 разрабатывает и осуществляет мониторинг реализации схемы и программы развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, вносит предложения по ее корректировке;

6.29 осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики;

6.30 осуществляет информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных государственной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6.31 утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.32 осуществляет контроль за деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами;

6.33 выполняет поручения Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Российской Федерации (Федерального штаба) и Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики;

6.34 утверждает и осуществляет контроль за ходом реализации программы реконструкции и строительства газораспределительных сетей за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа;

6.35 осуществляет контроль за ходом реализации инвестиционных программам субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством, и принимает участие в осуществлении контроля за инвестиционными программами территориальных сетевых организаций, инвестиционные программы которых утверждаются федеральными органами исполнительной власти;

6.36 осуществляет контроль за деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами;

6.37 проводит мониторинг основных экономических показателей предприятий топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

6.38 согласовывает:

размещение на территории Кабардино-Балкарской Республики объектов электроэнергетики;

предложения о размещении и расширении предприятий и объектов топливно-энергетического комплекса независимо от формы собственности, деятельность которых затрагивает интересы Кабардино-Балкарской Республики;

графики аварийных технологических отключений линий электропередачи, газовых магистралей топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды для государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, подлежащие утверждению федеральными органами исполнительной власти;

6.39 координирует:

ежегодное формирование перечня потребителей, относящихся к категориям потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям согласно законодательству;

работу по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их паспортизации и разработке рекомендаций по совершенствованию системы безопасности, определению перечня объектов топливно-энергетического комплекса, осуществляющих деятельность в пределах Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих категорированию;

работу по представлению деклараций о потреблении энергетических ресурсов органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления, государственными, муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, казенными) за отчетный год в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС "Энергоэффективность");

6.40 участвует в:

разработке предложений по программам развития энергетики, принимаемым федеральными органами исполнительной власти и затрагивающим интересы Кабардино-Балкарской Республики;

разработке планов мероприятий по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период и осуществлении контроля за их реализацией;

6.41 представляет в Министерство энергетики Российской Федерации, Правительство Кабардино-Балкарской Республики в установленные сроки:

отчет о реализации государственной программы энергоэффективности и развития энергетики Кабардино-Балкарской Республики;

отчет о реализации региональной программы газификации;

информацию о результатах контроля за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Министерством, за предыдущий год;

6.42 обеспечивает создание благоприятных условий для развития сети потребительского рынка, увеличения видов услуг и повышения их качества в целях максимального удовлетворения потребностей населения, а также осуществляет контроль в сфере потребительского рынка;

6.43 осуществляет меры по совершенствованию отрасли потребительского рынка, созданию рыночной инфраструктуры, содействует развитию добросовестной конкуренции предприятий;

6.44 устанавливает порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов;

6.45 обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов и вносимых в них изменений;

6.46 разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований, в соответствии с методикой расчета указанных нормативов, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

6.47 формирует и ведет торговый реестр;

6.48 осуществляет проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности;

6.49 осуществляет разработку прогнозных материальных балансов спроса и предложения по важнейшим видам продукции;

6.50 проводит анализ и оценку потребительского спроса и предложения, а также осуществляет подготовку аналитических и справочных материалов по вопросам развития потребительского рынка;

6.51 осуществляет контроль за обеспечением антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и выполнением требований постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)";

6.52 определяет перечень торговых объектов (территорий), осуществляющих деятельность в пределах Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих категорированию в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2018 г. № 33-УГ;

6.53 осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, включающий в себя:

лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции;

6.54 осуществляет выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями), регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

6.55 осуществляет выдачу лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных металлов;

6.56 принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

6.57 вносит предложения о разработке и реализации совместных программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

6.58 разрабатывает перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве собственности;

6.59 утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7. В соответствии с возложенными на него задачами Министерство:

7.1 осуществляет нормативное правовое регулирование в пределах установленных полномочий;

7.2 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проекты нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики и другие документы, по которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства;

7.3 осуществляет анализ изменений федерального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в установленных сферах деятельности, выявляет необходимость принятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики либо признания их утратившими силу;

7.4 осуществляет мониторинг правоприменения актов федерального законодательства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики и анализ реализации государственной политики в установленных сферах деятельности;

7.5 осуществляет функции главного распорядителя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на реализацию функций, возложенных на Министерство;

7.6 формирует и размещает заявки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Министерства в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7.7 участвует в обеспечении выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства;

7.8 организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении учреждений по их мобилизационной подготовке;

7.9 участвует в организации проведения учений при осуществлении мер по противодействию терроризму;

7.10 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, направляет заявителям устные или письменные ответы, в том числе в форме электронного документа;

7.11 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;

7.12 оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.13 обеспечивает информационную открытость своей деятельности;

7.14 осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Кабардино-Балкарской Республики в установленных сферах деятельности.

8. Министерство для выполнения своих функций имеет право:

8.1 запрашивать и получать у исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, должностных лиц информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления полномочий, возложенных на Министерство;

8.2 привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, независимые аудиторские, консалтинговые фирмы, научные и иные организации, ученых и специалистов;

8.3 созывать совещания по вопросам, входящим в его компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов иных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иных органов и организаций, расположенных на территории республики, заслушивать их сообщения, отчеты;

8.4 осуществлять оперативное управление имуществом, переданным на баланс Министерства;

8.5 создавать координационные и совещательные, консультативные органы и другие организации, действующие в сфере компетенции Министерства, и принимать участие в их работе;

8.6 представлять особо отличившихся работников курируемых отраслей к присвоению почетных званий, награждению государственными наградами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

8.7 участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы предприятий промышленности, энергетики и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах местного самоуправления;

8.8 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к деятельности Министерства;

8.9 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и законных интересов Министерства;

8.10 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим в его компетенцию;

8.11 заключать договоры с организациями и гражданами на выполнение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

8.12 составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию), частями 2.1 и 3 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17, статьями 14.19, 15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

III. Организация деятельности

9. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министр осуществляет общее руководство деятельностью Министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленных сферах деятельности.

11. Министр имеет право без доверенности представлять в установленном порядке интересы Министерства по вопросам, входящим в его компетенцию.

12. Министр имеет трех заместителей министра. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает на должность и освобождает от должности заместителей министра. Количество заместителей министра определяет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

13. На период временного отсутствия министра (командировка, отпуск, периоды временной нетрудоспособности, временного отстранения от исполнения обязанностей и др.) выполнение его должностных обязанностей возлагается на одного из заместителей министра на основании письменно оформленного приказа.

14. Министр:

14.1 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата Министерства;

14.2 решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в аппарате Министерства;

14.3 утверждает штатное расписание Министерства в пределах установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

14.4 утверждает ежегодный план работы и показатели результативности деятельности структурных подразделений, а также отчеты об их деятельности;

14.5 назначает на должность и освобождает от должности работников соответствующих структурных подразделений;

14.6 вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных предприятий и учреждений Кабардино-Балкарской Республики, находящихся в ведении Министерства;

14.7 вносит в органы государственной власти предложения о награждении работников предприятий промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики государственными наградами, присуждении государственных премий и почетных званий;

14.8 обеспечивает проведение организационных и технических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве и на курируемых предприятиях;

14.9 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Министерстве;

14.10 рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулирования цен),

частями 2.1 и 3 статьи 14.16, статьями 14.19, 15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

15. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (председатель коллегии), заместителей министра, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, руководящих работников курируемых предприятий промышленности, энергетики и торговли. Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

16. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

17. В Министерстве образуется научно-технический совет, персональный состав которого и положение о совете утверждает министр;

18. При Министерстве образуется постоянно действующий совещательный орган - Общественный совет. Состав Общественного совета формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, представителей профильных общественных и отраслевых объединений работодателей и представителей бизнеса;

19. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

20. Ликвидация либо реорганизация Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики осуществляется Главой Кабардино-Балкарской Республики;

21. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

22. Полное наименование Министерства - Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

сокращенное наименование - Минпромэнерготорг КБР;

23. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.



