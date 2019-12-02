МАГАТЭ продолжит работать с Ираном по ядерному соглашению

Новый гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 2 декабря на пресс-конференции в Вене, что агентство продолжит работу с Тегераном по вопросу ядерного соглашения.

При этом новый глава МАГАТЭ отметил, что работа с Ираном - приоритет для его ведомства.

"Уверен, что Иран будет предоставлять нам собственное видение и говорить о своих ожиданиях от этого процесса", подчеркнул Гросси.

Также он планирует в ближайшее время посетить Иран.

Гросси был утвержден на посту гендиректора МАГАТЭ делегатами специальной сессии Генеральной конференции Агентства. Его полномочия продлятся с 3 декабря 2019 года по 2 декабря 2023 года.

Рафаэль Гросси - аргентинский дипломат, родился в 1961 году. Был послом Аргентины в Австрии, Словнии, Словакии, работал в международных организациях при ООН. В 2010 и 2013 годах занимал должность замдиректора МАГАТЭ.