Михаил Жванецкий ушел с поста ведущего передачи "Дежурный по стране"

Советский, российский писатель, сценарист, актер и телеведущий Михаил Михайлович Жванецкий сообщил о творческом перерыве в роли ведущего передачи "Дежурный по стране".

При этом, как передает ТАСС, президент телекомпании АТВ Анатолий Малкин заверил: создатели "Дежурного" готовы пойти навстречу 85-летнему артисту, который ведет программу с 2002 года. И уже разрабатывается свежая идея - устраивать телемосты, в ходе которых сатирик будет читать свои новые произведения

"Дежурный по стране" выходит раз в месяц на канале "Россия-1". В передаче Михаил Михайлович, в частности, остро комментирует текущие события и отвечает на вопросы зрителей.

Как отметил Жванецкий, он уже немолод, импровизировать, отвечая на вопросы, ему "уже сложновато", поэтому Михатил Михайлович хотел бы выходить в эфир когда может и когда ему это хочется, а не на обязательной основе "по часам".

"Я должен писать дома, даже ответы на вопросы в последних передачах были мучительны, потому что я не мог сразу ответить, это же надо вспоминать", - говорит Жванецкий. Подчеркивая, что ему желательно готовить ответы заранее, а импровизировать - "это свойство более молодых мозгов".

"Жванецкий - есть Жванецкий, мы его всегда ждем", - заявил на это Малкин, всецело поддержав маститого писателя.

Последний выпуск передачи вышел в эфир 1 декабря. В нем Михаил Михайлович сообщил, что тот вечер был его прощальным на шоу.

Напомним: в феврале текущего года президент России Владимир Путин наградил Жванецкого орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".