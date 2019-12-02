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02.12.2019,  
16:33
Текст:  Руслан Мельников

Работу "Панциря" против беспилотников сняли на видео в Сирии

В Сирии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" российского производства вступил в бой с беспилотниками террористов. Отражение этой атаки попало на видео.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Как сообщает almasdar news, беспилотные летательные аппараты использовались для нападения на военный аэродром Хамы.

Отмечается, что сирийская армия смогла остановить атаку.

На видео показано, как система "Панцирь" ведет огонь по беспилотниками, что помешало им нанести ущерб аэродрому.

Съемки осуществяются в темное время суток на улице населенного пункта. В кадр попали очереди, которые "Панцирь" выпускает по воздушным целям.

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