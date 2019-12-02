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02.12.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дожди вернутся в Москву

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Температура первой недели декабря будет выше нормы, а на смену снегопадам придут дожди. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: REUTERS
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По данным метеорологов, высокий циклон, центр которого пришелся на Кольский полуостров, перекрыл дорогу арктическому воздуху. Поэтому погода в столице будет переменчивой и очень теплой. До середины недели временами может идти снег, особенно сильные осадки до 5-6 мм ожидаются завтра. При этом температура воздуха будет хоть и выше нормы на 1,5 градуса, но останется минусовой: от -5 до -1 градуса.

Кардинальное потепление начнется в ночь на четверг: днем воздух сможет прогреться до +3 градусов, ночью 0. Средняя суточная температура окажется выше нормы почти на 5 градусов и будет соответствовать началу ноября.

- Такая погода простоит до выходных включительно, это аномально теплая погода. Дело в том, что по климату у нас к 7-8 декабря должен был образоваться снежный покров высотой до 7 см. А у нас даже тот снег, что выпал уже к концу недели, растает, - рассказывает "РГ" Позднякова. - Столичный пейзаж вновь станет осенним. Причем по долгосрочному прогнозу, вид за окном останется осенним надолго. Морозов и сильных снегопадов в столичном регионе пока наши расчеты не предвещают.

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