На прошлой неделе между Москвой и Петербургом открыли скоростную платную дорогу. Следующую трассу надо тянуть уже в противоположном направлении. Дорога, по которой можно добраться до Нижнего Новгорода, Татарстана, Башкортостана и дальше на восток страны, давно не справляется с потоком транспорта.

Новую трассу будут строить, в том числе, и во Владимирской области, но уже в обход знаменитой Владимирки - дороги, которую писал Исаак Левитан; по которой ехали на Нижегородскую ярмарку; по которой шли ссыльные и арестанты. До Владимирской пересыльной тюрьмы - и дальше по этапу.

В советское время это было уже Горьковское шоссе. Потом город Горький снова стал Нижним Новгородом, а шоссе - трассой М7 "Волга" до Уфы. Хотя, например, во Владимире, северный обход города давно называют Пекинкой - проект трассы до Китая существовал еще во времена СССР. Но дорогу протянули только до Башкирии.

Если самое известное сочинение про дорогу, соединяющую два главных города России, написал Александр Радищев, то про владимирские проселки - Владимир Солоухин. К своим "Проселкам", ставшим настоящим открытием в литературе конца 1950-х, он выбрал одним из эпиграфов слова Петра Вяземского: "Нет, вызвал бы я вас на русские проселки, чтоб о людском житье прочистить ваши толки".

Эти слова и сейчас остаются актуальными. И проселки - тоже остаются. Именно во Владимирской области в последнее время, возможно, больше всего новостей, связанных с дорогами.

Например, неподалеку от Владимира объявилась Родина русского бездорожья. Жители деревни Пустой Ярославль решили так ее продвигать в медиапространстве, чтобы привлекать внимание и к своей проблеме.

Каждый год они сами строят и ремонтируют дорогу к себе в деревню, но после продолжительных дождей, как, например, в этом году, "магистраль" тонет в грязи. Местные власти не прокладывают нормальный путь к населенному пункту, так как, по их словам, в Пустом Ярославле зарегистрирован только один человек и нет социальных объектов. При этом суд постановил построить нормальную дорогу в деревню еще в 2017-м.

После репортажа "Родины" о Пустом Ярославле про Родину русского бездорожья написали местные СМИ, а федеральные каналы сделали сюжеты. Дорогу в деревню не провели, но владимирские чиновники о проблеме хотя бы узнали.

А еще узнали в Иране. Ада Аксакова - потомок русских эмигрантов, которые оказались в Персии в 1917-м. Прочитав о Пустом Ярославле в "Родине", она прислала в редакцию письмо:

- Относительно русского бездорожья... У меня для вас есть простая подсказка: нужно по обе стороны дороги выкопать глубокие канавы. Раз в пять лет очищать их от зарослей. Талая и дождевая вода сразу стекаются туда - и полотно дороги быстро высыхает!

Ада так же описывает технологию строительства дороги с щебеночным или асфальтным покрытием:

- Каждый раз, когда бываю в России, не понимаю, как можно строить дороги без канав. Такие дороги бессмысленные. Пустая трата времени.

Да, в Пустом Ярославле уже несколько веков тратят время впустую, ведь дорога без канав (кюветов) в итоге исчезает. И приходится все делать заново. Но пока другого выхода нет. Вот почему в Пустом Ярославле готовы выйти на помощь дорожникам, если вдруг решение о строительстве будет принято. И уверяют, что Родиной бездорожья быть не перестанут - проселков в округе много.

У дороги на другом краю Владимирской области сточные канавы есть. И столбы электропередач прямо на дорожном полотне - тоже. Точнее - были. После того, как видео с экстремальной трассы в деревню Заозерье появилось в интернете, столбы с дороги решено было убрать.

Это и так собирались сделать - просто разрешения на перенос линии электропередач еще не было, а на стройку дороги - уже было. Хотя, возможно, все так и осталось бы на своих местах - и дорога, и столбы, если бы не видео с регистратора, появившееся в интернете. Известно ведь: нет ничего более постоянного, чем временное.

73-летний житель деревни Новоселка (это в Вязниковском районе) Наиль Яхин, может, не на века, но надолго решил сам построить дорогу. Потратил 40 тысяч рублей на несколько самосвалов с щебнем - и как мог замостил дорогу в соседнее селение Слободка. До этого жители пробирались на автобусную остановку по грязи.

При этом никто из жителей Наилю помогать не вышел. Мол, идея его - вот пусть и занимается. Он и занялся - "трасса" нет-нет да проседает и требует ремонта.

Возможно, потому что спасительных канав, про которые написали "Родине" из Ирана, по обочинам нет. Или все же чего-то другого нам не хватает?