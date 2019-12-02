В Брянской области трое детей утонули в реке

В Брянской области трое детей погибли на водоеме. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

По информации регионального МЧС по региону, трагедия произошла 1 декабря на реке Ипуть в городе Сураж.

- В 21:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение, что в городе Сураж из акватории реки Ипуть подняты тела троих детей - 2006, 2007 и 2008 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

Следственные органы СУ СК РФ по региону возбудили по факту гибели детей уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стал выход ребятишек на неокрепший лед.