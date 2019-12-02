В Белгороде СК начал проверку после драки учителя и ученика

В Белгороде следователи начали проверку после видео драки учителя и ученика в одной из городских школ. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, видео инцидента появилось в Сети 29 ноября.

Следователи выяснили, что конфликт на уроке информатики между школьником и учителем произошел в тот же день, его свидетелями стали ученики восьмого класса.

- Не предрешая вины какой-либо из сторон, следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту, - отметили в Следственном управлении СРК по Белгородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса.