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02.12.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Белгороде СК начал проверку после драки учителя и ученика

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В Белгороде следователи начали проверку после видео драки учителя и ученика в одной из городских школ. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, видео инцидента появилось в Сети 29 ноября.

Фото: iStock
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Следователи выяснили, что конфликт на уроке информатики между школьником и учителем произошел в тот же день, его свидетелями стали ученики восьмого класса.

- Не предрешая вины какой-либо из сторон, следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку деяниям всех причастных к инциденту, - отметили в Следственном управлении СРК по Белгородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры профилактического характера, в том числе в отношении лиц, отвечающих за воспитание и безопасность несовершеннолетних в ходе учебного процесса.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород
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