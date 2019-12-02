В Москве спасли мальчика, который пытался помочь котенку

Московские врачи спасли четырнадцатилетнего подростка из Тулы, который пытался вызволить котенка из трансформаторной будки.

Мальчик получил удар током. Его госпитализировали в Москву - в детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского столичного департамента здравоохранения. Там вместе с хирургами детской больницы №13 им. Н.Ф. Филатова восстановили и продолжают заниматься реабилитацией пациента. Дело в том, что мальчик схватился правой рукой за провода. Разряд тока прошел через сердце и вышел через левую стопу. Ребенок потерял сознание, а когда пришел в себя, чудом набрал номер телефона мамы, чтобы сообщить о случившемся.

Первую помощь ребенку оказали в Туле. В Москву он поступил с глубокими ожогами правой руки (4%) и стопы (2%). К счастью, сердце не пострадало.