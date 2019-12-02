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02.12.2019 05:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родным погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье окажут помощь

Текст: Дина Непомнящая

Страховая компания "СОГАЗ" выплатит по два миллиона рублей родственникам пассажиров автобуса, погибшим в результате аварии, которая произошла 2 декабря в 60 километрах от города Сретенска.

Как сообщили в пресс-службе страховщика, родные погибших могут расчитывать на выплаты в размере 2,025 миллиона рублей. Для их получения им нужно обратиться в офис компании, подать письменное заявление и пакет документов.

Денежные компенсации могут получить также пострадавшие в ДПТ. Их размер рассчитывается индивидуально, в зависимости от тяжести полученной травмы.

Объявлен сбор средств для пострадавших в трагедии в Забайкалье

Помочь семьям погибших и пострадавшим пообещали и в правительстве Забайкальского края.

"Я прошу и вас, окажите всю возможную помощь и поддержку. В первую очередь, психологическую - вашим друзьям и знакомым, тем, кто оказался в этой трагической ситуации", - обратился к своим землякам глава региона Александр Осипов.

Кроме того, из бюджета Сретенского района семьям погибших выделят средства на организацию погребения. Как сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев, всего для этого понадобится больше миллиона рублей, по 60 тысяч на каждого погибшего.

Напомним, ДТП случилось около 15:00 по местному времени. Рейсовый автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Погибли 19 пассажиров, в том числе двое детей полутора и трех лет. На данный момент родственники опознали 17 человек. Еще 22 человека пострадали, 19 из них госпитализированы. На сайте минздрава Забайкалья опубликован обновленный список пострадавших.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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