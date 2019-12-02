В Бурятии трехлетнюю девочку забыли ночью на морозе

В дежурную часть отделения полиции "Онохойский" поступило сообщение о том, что утром на обочине дороги, ведущей из поселка Заиграево в Улан-Удэ, нашли трехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по республике Бурятия.

Отмечается, что нашел ребенка случайный прохожий.

Как выяснили полицейские, на улице ночью в 15-градусный мороз забыл ребенка 43-летний родственник. Мужчина был пьян.

В ведомстве подчеркивают, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Ребенка доставили в больницу. По данным республиканского Минздрава, у ребенка диагностировали обморожение стоп второй степени.