В Удмуртии четыре человека отравились угарным газом

В удмуртском Сарапуле семья из четырех человек, в том числе двое малолетних детей, отравилась угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Происшествие случилось еще 30 ноября, однако известно о нем стало только сегодня.

Пострадавших госпитализировали из-за плохого самочувствия. Известно, что квартира, где они проживают, оборудована газовой колонкой. Мужчину из больницы уже выписали, женщине и двум детям продолжают оказывать необходимую помощь.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. По результатам будет принято решение по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".