На Ставрополье заключенные избили сотрудника колонии

В Исправительной колонии № 6, которая находится на хуторе Дыдымкин Кировского района Ставрополья, двое заключенных напали на сотрудника пенитенциарного учреждения и избили его. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, ведомство возбудило против подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ ("Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы").

"Двое мужчин, отбывающих наказание в федеральном бюджетном учреждении "Исправительная колония № 6" УФСИН России по Ставропольскому краю за вымогательство, кражу и наркотики, избили сотрудника ИК руками и ногами по лицу и телу", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР по краю.

В ведомстве уточнили, что сотрудник колонии пытался изъять у них мобильные телефоны, которые в исправительных учреждениях запрещены.

Потерпевший уже прошел судмедэкспертизу и снял побои. Сейчас следствие собирает улики. Напавшим на сотрудника ИК подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.