В Новгородской области расчленили пришедшую в гости женщину

В городе Боровичи Новгородской области следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летней местной жительницы. Ее тело было расчленено.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Новгородской области, в полицию о погибшей женщине сообщила хозяйка квартиры. Этот адрес считается неблагополучным, владелица квартиры держит дома 12 собак, потребляет спиртные напитки.

В последних числах ноября к ней в гости пришла 56-летняя местная жительница. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков она скончалась. Далее, по версии следствия, хозяйка квартиры, обнаружив мертвую подругу, не нашла ничего лучше, как расчленить ее тело, а потом вызвать полицейских.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "убийство", но у экспертов есть все основания полагать, что оно может быть переквалифицировано, так как женщина скорее всего скончалась от так называемого алкогольного панкреатита.

Сейчас владелица квартиры задержана, а следователи опрашивают соседей и ищут очевидцев случившегося.