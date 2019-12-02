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02.12.2019 15:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгородской области расчленили пришедшую в гости женщину

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В городе Боровичи Новгородской области следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летней местной жительницы. Ее тело было расчленено.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Новгородской области, в полицию о погибшей женщине сообщила хозяйка квартиры. Этот адрес считается неблагополучным, владелица квартиры держит дома 12 собак, потребляет спиртные напитки.

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В последних числах ноября к ней в гости пришла 56-летняя местная жительница. По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков она скончалась. Далее, по версии следствия, хозяйка квартиры, обнаружив мертвую подругу, не нашла ничего лучше, как расчленить ее тело, а потом вызвать полицейских.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "убийство", но у экспертов есть все основания полагать, что оно может быть переквалифицировано, так как женщина скорее всего скончалась от так называемого алкогольного панкреатита.

Сейчас владелица квартиры задержана, а следователи опрашивают соседей и ищут очевидцев случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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