В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы

На севере Петербурга из автосалона по улице Оптиков пропали 18 автомобилей. По данным полиции, машины украли и продали двое сотрудников автоцентра.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пропажа была обнаружена при инвентаризации. Общая стоимость всех украденных машин - 15 миллионов 280 тысяч рублей.

Под подозрение попали два оценщика автоцентра. В следствии полагают, что двое 35-летних сотрудников, в обязанности которых входила проверка состояния машин, воспользовались доступом к автомобилям и за неделю вывезли из салона 18 единиц транспорта.

Далее машины были реализованы по поддельным договорам. Сейчас полицейские выясняют, кому конкретно были проданы автомобили. Работники автоцентра отпущены под подписку о невыезде.