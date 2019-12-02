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02.12.2019 15:38
Проект: В регионах

Проекты ТюмГУ создаются на основе лучших стандартов

По результатам ежегодного, одного из наиболее престижных в России, конкурса профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп" проект ТюмГУ "Школа академического превосходства" вошел в тройку лучших в номинации "Управление проектами в сфере высшего образования и науки".

Также среди призеров и победителей конкурса такие компании, как АО "Русатом Оверсиз", ПОА "Ростелеком", правительство Белгородской области, администрация Сургутского района ХМАО - Югры, АО "Наука и инновации", Белгородский государственный исследовательский университет, ООО "Интер-РАО-Информационные технологии" и др.

Церемония торжественного награждения состоялась 28 ноября на территории организатора конкурса - Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации - во время конференции "Практика применения проектного управления. Люди и компетенции".

"Проект "Школа академического превосходства" (ШАП) стал отличной практикой не только в области управления проектами, но и одним из значительных инструментов наращивания инвестиций в развитие человеческого капитала университета. В сжатые сроки мы смогли провести модульную программу подготовки почти ста человек на четырех различных треках ШАП и получили значительные результаты в виде измеримого роста вовлеченности сотрудников в проекты развития университета, а также выигранных участниками исследовательских и образовательных грантов", - отметил проректор по персоналу и организационному развитию ТюмГУ Андрей Латышев.

"Исследовательские группы, сформированные в рамках Школы исследователя ШАП, даже после ее завершения продолжают вместе успешно работать над новыми научными проектами. В рамках Школы с нами работали не только отечественные, но и известные зарубежные ученые, в частности, мы привлекали к сотрудничеству Французский дом наук о человеке", - добавляет руководитель Школы исследователя ШАП, заведующий кафедрой отечественной истории Александр Сорокин.

Стоит также отметить, что в настоящее время эта же команда приступила к реализации нового проекта "Центр развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра" с целью развития человеческого капитала в сфере исследований и прикладных разработок для регионов, образующих Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ.

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