В Челябинске 70-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Челябинский областной суд огласил приговор 70-летней жительнице города Коркино по обвинению в сбыте 1,1 наркотика с высоким содержанием героина. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Пенсионерку признали виновной в том, что 18 апреля прошлого года она по договоренности с другими участниками преступной группы незаконно сбыла наркотическое вещество диацетилморфин массой свыше 1,1 килограмма на территории города Коркино, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Покупателем являлся оперативник УФСБ по Челябинской области, что позволило изобличить деятельность наркоторговцев. Присяжные заседатели пришли к единогласному решению о доказанности вины пенсионерки.

При назначении наказания суд учел пожилой возраст осужденной, состояние ее здоровья и опеку над несовершеннолетним внуком, а также то, что свою вину в совершении преступления она признала и оказала помощь в изобличении соучастников.

Вместе с тем стоит отметить, что уголовное дело осужденной было выделено в отдельное производство с связи с попыткой скрыться от суда. 17 октября 2019 ее задержали в Нижнем Новгороде и этапировали в Челябинск. Приговор трем другим участникам преступной группы вступил в законную силу 1 октября, отметили в прокуратуре.