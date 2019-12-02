В ДТП под Челябинском загорелись фура и бензовоз

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе М5, в котором сгорели два большегруза. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель бензовоза, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- Авария произошла около двух часов ночи на 1825 километре автодороги Москва - Челябинск вблизи поселка Тимерязевский в Чебаркульском районе, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - 29-летний водитель бензовоза марки "КаМАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине большегрузом Mercedes, после чего произошло возгорание транспортных средств.

К счастью, цистерна бензовоза оказалась пустой. Водителей удалось спасти. По обстоятельствам произошедшего инспекторами ГИБДД возбуждено административное дело о нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Установлено, что в этом году водитель бензовоза уже дважды привлекался к административной ответственности за управление неисправным автомобилем.