В Екатеринбурге коллекторов наказали за навязчивые звонки вдовцу

Работники отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц свердловского управления ФССП проверили коллекторское агентство после жалоб мужчины за непрекращающиеся звонки.

Она рассказал, что между его почившей уже супругой и банком был заключен кредитный договор (вдовец по нему не является ни поручителем, но созаемщиком - то есть, у него самого никаких долговых обязательств нет).

"С декабря 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО, которые требовали погасить просроченную задолженность. Заявитель не раз объяснял, что его жена умерла, но звонки и смс не прекращаясь (причем контактный номер отправителя был скрыт)", - пояснили в отделе по взаимодействию со СМИ регионального УФССП.

Коллекторы были не вправе требовать от мужчины информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности, однако же навязчиво делали это.

В ходе внеплановой документарной проверки ООО приставы установили факт нарушения закона (звонки поступали более одного раза в сутки, более двух раз в неделю плюс сообщения со скрытой информацией о номере контактного телефона и так далее). Коллекторов оштрафовали на 100 000 рублей.