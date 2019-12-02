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02.12.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге коллекторов наказали за навязчивые звонки вдовцу

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работники отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц свердловского управления ФССП проверили коллекторское агентство после жалоб мужчины за непрекращающиеся звонки.

Она рассказал, что между его почившей уже супругой и банком был заключен кредитный договор (вдовец по нему не является ни поручителем, но созаемщиком - то есть, у него самого никаких долговых обязательств нет).

Фото: iStock
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"С декабря 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО, которые требовали погасить просроченную задолженность. Заявитель не раз объяснял, что его жена умерла, но звонки и смс не прекращаясь (причем контактный номер отправителя был скрыт)", - пояснили в отделе по взаимодействию со СМИ регионального УФССП.

Коллекторы были не вправе требовать от мужчины информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности, однако же навязчиво делали это.

В ходе внеплановой документарной проверки ООО приставы установили факт нарушения закона (звонки поступали более одного раза в сутки, более двух раз в неделю плюс сообщения со скрытой информацией о номере контактного телефона и так далее). Коллекторов оштрафовали на 100 000 рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов Долги и коллекторы
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