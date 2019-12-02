Русская партия призвала облегчить визовый режим для россиян в Сербии

В Сочи 4 декабря должна состояться встреча президентов России и Сербии, Владимира Путина и Александра Вучича, в рамках которой будет обсуждаться весь спектр межгосударственного сотрудничества.

По информации портала ruserbia.com, перед этим событием глава Русской партии в Сербии Слободан Николич, представляющей интересы выходцев из России в балканском государстве, официально обратился к Вучичу. Он предложил исправить несправедливость и облегчить визовый режим для граждан РФ по аналогии с условиями, действующими в отношении граждан Евросоюза и США. Так, в настоящий момент россияне могут находиться в Сербии без визы всего 30 дней, в то время как для европейцев и американцев этот срок составляет 90 дней.

Между тем посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между РФ и Сербией.

"Двустороннее взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень при особой интенсивности доверительного политического диалога. Российско-сербские отношения развиваются в полном соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве: как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это работающий, действующий документ, который дает конкретные результаты", - заявил Боцан-Харченко, чьи слова приводит ТАСС.

"Отмечу традиционное, непоколебимое сотрудничество между Россией и Сербией в мемориальной сфере, в деле противодействия попыткам переписывания истории Второй мировой войны, попыткам глумления над нашими общими ценностями", - добавил он.