В Австрии олимпийского чемпиона осудили за совращение несовершеннолетних

Земельный суд Вены приговорил двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера к пяти годам тюрьмы за совращение несовершеннолетних. Об этом сообщает австрийское новостное агентство APA.

Обвинение Зайзенбахеру было предъявлено прокуратурой Вены в 2016 году. Речь шла о совращении двух детей, когда он трудился в одном из спортивных клубов в столице Австрии в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

Зайзенбахер несколько раз не явился на слушания, и в 2017 году был выдан ордер на его арест. Обвиняемый скрывался на Украине, однако в сентябре этого года его экстрадировали на родину.

Зайзенбахер завоевал золото на Олимпиадах в 1984 и 1988 годах. Он стал первым дзюдоистом в истории, получившим высшую награду на двух Играх подряд. По окончании спортивной карьеры Зайзенбахер стал тренером. В этом качестве он работал со сборными Грузии и Азербайджана по дзюдо.