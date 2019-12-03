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03.12.2019,  
18:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет испытают в США

Фото: Jason B. Cutshaw, US Army / wikimedia.org Фото: Jason B. Cutshaw, US Army / wikimedia.org
Фото: Jason B. Cutshaw, US Army / wikimedia.org

В США проведут испытания боевых лазеров. Пентагон хочет проверить их способность сбивать крылатые ракеты.

Фото: Staff Sgt. Brien Vorhees, US Army / wikimedia.org
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Об этом заявил помощник директора управления американского министерства обороны по разработке оружия направленной передачи энергии Томас Карр, пишет издание Breaking Defense. Эти испытания будут организованы в интересах американской армии.

В США в течение последних лет работают над новыми боевыми лазерами. Их хотят использовать для уничтожения самодельных взрывных устройств, защиты военных баз от минометных мин и беспилотников, уничтожения кораблей. Главное преимущество лазеров - безграничный боезапас. Как объясняют разработчики, пишет N+1, лазер будет действовать до тех пор, пока не закончится энергия в источнике питания.

Пентагон уже ведет переговоры о создании демонстрационных образцов с тремя разработчиками боевых лазеров . Предполагается провести в 2022 году испытания установок мощностью 300 киловатт, а через два года - 500 киловатт. Если испытания будут успешными, военные сделают заказ на разработку боевой лазерной установки мощностью 1 мегаватт.

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