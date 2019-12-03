Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Новости

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины 08:00
Варламов стал первой звездой в матче против "Детройта" 07:51
Эксперты опровергли, что жир "горит" только после 30 минут тренировки 07:41
Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа 07:33
Заседание исполкома WADA 9 декабря перенесено в Лозанну 07:31
Активист Майдана пожаловался на отношение к нему жителей Германии 07:25
Cпутник НАСА нашел на Луне обломки индийского аппарата "Викрам" 07:20
Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам 06:57
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли шесть человек 06:51
Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начали покупать дома 06:45
Два человека пострадали при взрыве в столице Индонезии 06:29
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США 06:16
Жители Алеппо получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ 05:56
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар 05:43
В один день в Приамурье родились пять пар двойняшек 05:42
Жителям Сиднея из-за смога посоветовали не выходить на улицу 05:26
В Забайкалье установили личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом 05:25
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами 05:14
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей 04:59
В Хабаровске осудят мастера маникюра, вырывавшую ногти клиентам 04:57
В США скончался историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси 04:48
В Якутии пьяный отчим жестоко избил четырехлетнего ребенка 04:31
В Забайкалье на мосту, где упал автобус, пройдет акция памяти 04:27
Взрыв произошел на заводе в китайской столице 04:26
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
03.12.2019 02:50
Рубрика: В мире

Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу. В этот раз 95-летнему политику понадобилась помощь медиков в связи с обнаруженной в мочевыводящих путях инфекцией.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

"Джимми сейчас находится в медцентре Phoebe Sumter в городе Америкус. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - цитирует РИА Новости родственников бывшего американского лидера.

В этом году экс-президент США уже несколько раз попадал в больницу. Проблемы возникали с костями, которые в таком возрасте хрупкие. Политик перенес операцию после того, как сломал шейку бедра. Также его госпитализировали с переломом таза. А в середине ноября Картер упал и ударился, а затем был доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым