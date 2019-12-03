Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу. В этот раз 95-летнему политику понадобилась помощь медиков в связи с обнаруженной в мочевыводящих путях инфекцией.

"Джимми сейчас находится в медцентре Phoebe Sumter в городе Америкус. Он чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой", - цитирует РИА Новости родственников бывшего американского лидера.

В этом году экс-президент США уже несколько раз попадал в больницу. Проблемы возникали с костями, которые в таком возрасте хрупкие. Политик перенес операцию после того, как сломал шейку бедра. Также его госпитализировали с переломом таза. А в середине ноября Картер упал и ударился, а затем был доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением.