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03.12.2019 13:44
Рубрика: Спорт

Чахкиев заявил, что будет драться с Емельяненко только по правилам бокса

Текст: Максим Домчев

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу Рахим Чахкиев заявил, что не намерен драться с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам ММА, настаивая на боксерском поединке.

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Чахкиев бросил вызов Емельяненко после его победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в боксерском поединке 29 ноября. Однако тот не захотел боксировать с олимпийским чемпионом и предложил провести поединок по правилам ММА.

"Не понимаю, почему они решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен. Емельяненко со своей стороны заявил о том, что вызывает любого на бой, что бить людей - это его работа", - сказал Чахкиев, чьи слова приводит ТАСС.

Боксер также выразил надежду на то, что Емельяненко-младшему хватит смелости принять бой по его правилам.

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