Два человека пострадали при взрыве в столице Индонезии

Два человека пострадали при взрыве, который прогремел примерно в 7 утра по местному времени в центре Джакарты. Травмы получили индонезийские военные, их доставили в больницу. Место ЧП оцеплено, пишет газета Jakarta Post.

Власти Индонезии пока никак не прокомментировали произошедшее, но не исключено, что речь идет о теракте. Взрывное устройство сработало рядом с Национальным монументом независимости в центре площади Свободы, по периметру которой расположены президентский дворец, а также здания Минобороны и посольство США.